Haberler

Hazırlık maçı: Alanyaspor: 0 - Pyramids FC: 2

Hazırlık maçı: Alanyaspor: 0 - Pyramids FC: 2
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanyaspor, hazırlık maçında Mısır Premier Lig temsilcisi Pyramids FC’ye 2-0 mağlup oldu.

Alanyaspor, hazırlık maçında Mısır Premier Lig temsilcisi Pyramids FC'ye 2-0 mağlup oldu.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor ve Mısır Premier Lig ekibi Pyramids FC, Atatürk Üniversitesi Futbol Stadyumu'nda karşı karşı karşıya geldi.

Samet Yağcı, Akın Karabacak ve İsmail Ertunç hakem üçlüsünün yönettiği mücadeleye iki takım da tüm yedek oyuncularına şans verdi. Maçı, Mısır ekibi 14. dakikada Mahmoud Zalaka ve 71. dakikada Mahmoud Saber'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Süper Lig temsilcisi Alanyaspor 5 Ağustos Çarşamba gününe kadar Erzurum'da kamp yapacak. Ardından Antalya'ya dönecek olan turuncu-yeşilliler, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.

Mısır ekibi ise 6 Ağustos Perşembe gününe kadar Erzurum'da hazıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını

Evler yandı, hastalar tahliye edildi! Alevler hızla ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık

Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'den ayrılıyor
Çanakkale Boğazı'nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu

Boğazda hareketli anlar! Geçişler anında durduruldu
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor

Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada