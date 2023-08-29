Yeni bir meydan okumaya hazır! Hazard'ın menajeri Süper Lig deviyle masada

Real Madrid'de büyük hayal kırıklığı yaratan ve takımla yollarını ayıran Eden Hazard için Süper Lig devlerinden birinin devrede olduğu iddia edildi. Fransız basınında çıkan haberlerde Belçikalı yıldızın, Türkiye'de oynamayı yeni bir meydan okuma olarak gördüğü ve bu sebeple menajerinin görüşmeleri başlattığı ifade edildi.

Bir dönem dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yetenekleri arasında gösterilen ancak Real Madrid kariyeri büyük bir hüsranla sona eren Eden Hazard'ın yolu Türkiye'ye düşebilir. Belçikalı yıldızın menajerinin, Süper Lig devlerinden biriyle masaya oturduğu iddia edildi.

TÜRKİYE'Yİ YENİ BİR MEYDAN OKUMA OLARAK GÖRÜYOR

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Eden Hazard'ın menajeri kısa süre önce Türkiye'den büyük bir kulüple masaya oturdu. Belçikalı yıldızın, Türkiye'yi yeni bir meydan okuma olarak gördüğü ve o nedenle menajerine talimat verdiği iddia edildi.

FRANSA GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI

Hazard'ın menajerinin futbolcuyu Fransız ekipleri Marsilya, Lille ve Nice'e de önermek istediği öne sürüldü. Ancak Belçikalı yıldız için yapılan bu girişim sonuçsuz kaldı.

HAZARD'IN KARİYERİ

Lille, Chelsea ve Real Madrid formaları giyen Eden Hazard, kariyerinde 623 maça çıktı. Belçikalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 167 gol ve 157 asistlik performans sergiledi.