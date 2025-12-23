Haberler

BEUN Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Özer'den Millî Gurur
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Hazal Özer, milli takıma davet edilerek önemli bir başarıya imza attı.

Zonguldak Gençlik Spor Kulübü (GSK) Kadın Hokey Takımı sporcusu olan Hazal Özer, Kadın A Milli Takım Aday Kadrosu'na davet edildi. Başarılı sporcumuz, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında Osmaniye'de gerçekleştirilecek olan milli takım hazırlık kampına katılacak.

Milli takım aday kadrosuna davet edilerek hem BEUN'u hem de kulübünü en üst düzeyde temsil etme hakkı kazanan Hazal Özer'in, kamp sürecinde sergileyeceği performansla A Milli Takım kadrosunda yer alma yolunda önemli bir adım atması bekleniyor.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, milli takım aday kadrosuna davet edilen Hazal Özer'in başarısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Hazal Özer'in Kadın A Milli Takım Aday Kadrosuna davet edilmesi, disiplinli çalışmanın, azmin ve spora adanmışlığın anlamlı bir sonucudur. Öğrencilerimizin milli takım düzeyinde elde ettiği bu tür başarılar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin spora ve sporcuya verdiği önemin açık bir göstergesidir. Cumhuriyetin ilk üniversitesi olarak gençlerimizin yalnızca akademik alanda değil; sportif, kültürel ve sosyal alanlarda da kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Üniversitemiz, sahip olduğu güçlü akademik kadro, fiziki altyapı ve spor odaklı eğitim anlayışıyla öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda başarı elde etmelerine katkı sunmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin genç sporcularına her daim destek sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine, üniversitelerimizin sportif gelişimini destekleyen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK ailesi olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli takım kampına davet edilerek bizleri gururlandıran kıymetli öğrencimiz Hazal Özer'i yürekten tebrik ediyor; başta Spor Bilimleri Fakültemizin değerli akademisyenleri olmak üzere öğrencimizi yetiştiren tüm antrenörlerine de teşekkür ediyorum. Öğrencimizin milli takım kamp sürecinde ve spor kariyerinde başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum." - ZONGULDAK

