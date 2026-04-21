Trabzon'da "Nehir Rehberliği ve Rafting Eğitimi" düzenlendi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde 12 kişiye 'Nehir Rehberliği ve Rafting Eğitimi' verildi. Eğitim, bölge turizmini canlandırmak ve gençlere yeni meslek kazandırmak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, uluslararası standartlarda rehberlik yapma yetkinliğine sahip olacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Rafting Federasyonu, Hayrat Kaymakamlığı ve Green Of Tur işbirliğiyle bölge turizmine ivme kazandırması amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Balaban Mahallesi Yeniköy Deresi'nde oluşturulan rafting sahasında 12 kişiye teorik bilgilerin yanı sıra pratik eğitim verildi.

Hayrat Kaymakamı Sayın Selçuk Baş, ?organizasyonun bölge kalkınması için önem taşıdığını belirtti.

Baş, Hayrat'ın debisi yüksek akarsuları ve eşsiz doğasıyla macera turizmi için biçilmiş bir kaftan olduğunu ifade ederek, "Bu organizasyonla sadece gençlerimize yeni bir meslek kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda Hayrat'ı uluslararası standartlarda bir rafting merkezi haline getirme yolunda en önemli adımı yani insan kaynağı yatırımını yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise şunları kaydetti:

"Mavi ekonomi kavramını çok önemsiyoruz. Macera turizmi, bu ekonominin en dinamik kollarından biridir. Trabzon'un iç bölgelerinde su sporlarını yaygınlaştırmak hem yerel istihdamı artıracak hem de bölgeye gelen turist profiline çeşitlilik katacaktır. Hayrat'ta yetişen 12 gencimiz, yarının profesyonel turizm elçileri olacaktır. Stratejik kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda bu tür nitelikli eğitimleri desteklemeyi sürdüreceğiz."

Eğitimler sonunda belge almaya hak kazananlar, uluslararası düzeyde rehberlik yapma yetkinliğine sahip olacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
