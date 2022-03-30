Büyük rezillik! Salah'a hayatının en kötü gününü yaşattılar

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e kaybeden Mısır, Dünya Kupası biletini de rakibine kaptırdı. İlk maçı 1-0 kazanan Mısır, üstünlüğünü koruyamadı. Senegal 90 dakika ve uzatma bölümünü 1-0 üstün tamamladı, maç penaltılara gitti. Penaltılarda kazanan taraf Senegal oldu.

LAZERLİ TACİZ

Mohamed Salah ve arkadaşları maç boyunca lazerli tacize uğradı. Penaltı atışlarında Salah'ın yüzündeki lazerler hiç inmedi. Yıldız futbolcu topu farklı şekilde dışarı yolladı.

OLAYLAR BİTMEDİ

Senegal'de yaşanan olaylar maçın bitimiyle de durmadı. Senegalli taraftarlar Mohamed Salah'a saldırmaya devam etti. Sahaya atlayanlar oldu. Mohamed Salah soyunma odasına kadar polis ve güvenlikler eşliğinde gitti. O sırada güvenlikler Salah'ın başına madde gelmemesi için elleriyle siper yaptı. Salah kendisini soyunma odasına zor attı.

"YAPILAN IRKÇILIK"

Mısır Futbol Federasyonu, "Takımımıza ve Salah'a karşı yapılan saldırı ırkçılıktır. Oyuncularımız ırkçılığa maruz kaldı" açıklaması yaptı.

"FIFA'NIN ÖNLEMLERİ YETERSİZ"

Mohamed Salah'a lazer tutmaları ve sonrasındaki saldırı tüm dünyada manşetleri süsledi. L'Equipe, The Sun, The Guardian, Daily Mail, Bild, Tuttosport gibi siteler geniş yer ayırdı. FIFA önlemlerinin yetersiz olduğundan bahsedildi.

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