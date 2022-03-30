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Büyük rezillik! Salah'a hayatının en kötü gününü yaşattılar

Haberler.com - Spor
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Dünya Kupası elemelerinde Senegal'le karşılaşan Mısır'ın oyuncuları sahaya çıktıklarına pişman oldu. Salah ve takım arkadaşlarına maç boyunca lazer tutuldu. Salah, yüzüne tutulan lazerler yüzünden penaltı kaçırdı. Senegal taraftarları tur atlamalarına rağmen durulmadı. Sahaya atlayıp Salah'a saldırmaya çalışanlar oldu. Salah tünele girene kadar madde yağdı.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e kaybeden Mısır, Dünya Kupası biletini de rakibine kaptırdı. İlk maçı 1-0 kazanan Mısır, üstünlüğünü koruyamadı. Senegal 90 dakika ve uzatma bölümünü 1-0 üstün tamamladı, maç penaltılara gitti. Penaltılarda kazanan taraf Senegal oldu.

Hayatının en kötü gününü yaşadı! Mohamed Salah'a büyük ayıp

Mohamed Salah ve arkadaşları maç boyunca lazerli tacize uğradı. Penaltı atışlarında Salah'ın yüzündeki lazerler hiç inmedi. Yıldız futbolcu topu farklı şekilde dışarı yolladı.

Hayatının en kötü gününü yaşadı! Mohamed Salah'a büyük ayıp

Senegal'de yaşanan olaylar maçın bitimiyle de durmadı. Senegalli taraftarlar Mohamed Salah'a saldırmaya devam etti. Sahaya atlayanlar oldu. Mohamed Salah soyunma odasına kadar polis ve güvenlikler eşliğinde gitti. O sırada güvenlikler Salah'ın başına madde gelmemesi için elleriyle siper yaptı. Salah kendisini soyunma odasına zor attı.

Büyük rezillik! Salah'a hayatının en kötü gününü yaşattılar

Mısır Futbol Federasyonu, "Takımımıza ve Salah'a karşı yapılan saldırı ırkçılıktır. Oyuncularımız ırkçılığa maruz kaldı" açıklaması yaptı.

Büyük rezillik! Salah'a hayatının en kötü gününü yaşattılar

Mohamed Salah'a lazer tutmaları ve sonrasındaki saldırı tüm dünyada manşetleri süsledi. L'Equipe, The Sun, The Guardian, Daily Mail, Bild, Tuttosport gibi siteler geniş yer ayırdı. FIFA önlemlerinin yetersiz olduğundan bahsedildi.

Haberler.com - Spor

Mohamed Salah, Dünya Kupası, Mısır, Spor, Haberler

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