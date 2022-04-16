Hayatında böylesini yaşamadı! Ronaldo'yu zorla gönderiyorlar

Ronaldo'nun Manchester United'da seveni kalmadı. Hocaları Solskjaer ve Rangnick ile problem yaşayan yıldız futbolcunun takımla bağları kopma noktasına geldi. Önümüzdeki sezon takımın başına geçmesi beklenen Erik ten Hag'ın da Ronaldo'yu takımda tutma niyeti yok.

TARZLARINA UYMUYOR

İngiliz medyası Ronaldo'nun Rangnick ve gelecek hoca Hag'ın sistemine uymadığını yazıyor. 37 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları ve taraftarla arasındaki iletişim de pek sıcak değil.

MECBURİ AYRILIK

Kariyerine devam etmesi beklenen dünyaca ünlü futbolcu için PSG iddiaları konuşuluyor. Kylian Mbappe, Real Madrid'e giderse Ronaldo da PSG'nin yolunu tutabilir.