Hayallerinin Peşinden Koşan Esra, Avrupa Şampiyonu Oldu

BURSA'da doğuştan güç ve kas eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamayan Esra Yüce (13), 8 yıl önce başladığı yüzme sporunda, 50 metre sırtüstü ve 50 metre kelebekte Avrupa şampiyonu oldu. Sırt üstü yarışlara sabit duramadığı için antrenörünün terzide yaptırdığı, bir ucu antrenörünün elinde olup, diğer ucunu dişleriyle sıktığı aparat sayesinde katılan milli yüzücü, 200 metre serbestte de ikinci olarak, Avrupa Para Gençlik Oyunları'ndan (EPYG 2025) 3 madalyayla döndü.

Bursa'da yaşayan ev hanımı Fatma (55) ve ilkokul müdürü Sinan Yüce (58) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Esra, 13 yıl önce güç ve kas eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamaz halde dünyaya geldi. Doktorlarının kaslarının güçlenmesi için yüzme sporuna yönlendirdiği Esra, 8 yıl önce gittiği havuzda kısa sürede yüzmeyi öğrenince performansıyla antrenör İlyas Aziz'in (33) dikkatini çekti. İlyas Aziz'in özel olarak ilgilendiği Esra Yüce, engel durumuna göre, Türkiye S5 Paralimpik yarışmalarına katıldı. 50 metre kelebek ve 200 metre karışıkta Türkiye şampiyonu olan Yüce, 50 metre sırt üstü yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

TERZİDE YAPTIRILAN APARAT BAŞARI GETİRDİ

Antrenör İlyas Aziz, sırt üstü yarışmaların startında sabit durması gereken ancak el ve kollarını kullanamadığı için su üstünde sabit duramayan Esra için bir terziye giderek, emniyet kemerine benzeyen özel aparat yaptırdı. Yüce, bir ucu antrenörünün elinde olup, diğer ucunu dişleriyle sıktığı aparat sayesinde yarışma öncesi sabit kaldı. Startın verilmesi ile dişleriyle sıktığı aparatı bırakıp, yüzmeye başlayan Esra Yüce, 50 metre sırtüstünde de Türkiye şampiyonu olunca milli takıma katıldı.

50 METRE KELEBEKTE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

7'nci sınıf öğrencisi Yüce, 4-14 Nisan tarihleri arasında Sırbistan'ın Zlatibor kentinde yapılan, 56 ülkeden 2742 sporcunun katıldığı GYMNASIADE ISF U15 Dünya Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte şampiyon oldu. Yüce, antrenörünün terziye yaptırdığı özel aparatla katıldığı 50 metre sırtüstü yüzmede ise dünya 2'nciliği aldı. Esra, aynı yarışmalarda Fair Play (En centilmen kız sporcu) ödülüne de layık görüldü.

'KAR, KIŞ DEMEDEN OTOBÜSLERLE ANTRENMANA GELDİM'

8 yıl önce başladığı yüzme sporunda 83 madalya elde eden milli yüzücü, 33 ülkeden 700 paralimpik sporcunun katılımıyla, 21- 28 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda (EPYG 2025) ise Açık Yaş Kadınlar 50 Metre Sırtüstü yarışında 47,67'lik derecesiyle, Açık Yaş Kadınlar 50 Metre Kelebek yarışında da 48,81'lik derecesiyle birinci oldu ve altın madalyayı kazandı. 200 Metre Serbest yarışında da ikinci olan Yüce, paralimpik yüzme sporunun düzenli ve disiplinli antrenman yapılmadan başarılamayacağını söyleyerek, "Kar, kış demeden otobüslerle antrenmana geldim. İlyas Hocam bana hep destek çıktı. Bir doktorun tavsiyesi üzerine yüzme sporuna başladım. Antrenmanlara geldim. Yarışmalarda birinci olmak için çok çabaladım. Bundan sonra da daha çok başarı için çabalayacağım" dedi.

'HEDEFİMİZ YARIŞMALARDA İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK'

Havuza tedavi amacıyla gelen Esra'nın yeteneğiyle öne çıktığını ve amaçlarının katıldıkları yarışmalarda İstiklal Marşını okutmak olduğunu söyleyen yüzme antrenörü İlyas Aziz, "Esra, İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Avrupa Gençlik Oyunlarında 50 metre kelebek ve sırtüstünde 1'inci oldu. 200 metre serbestte ise 2'nci oldu. Önümüzdeki yıl yarışmalar devam edecek, biz de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz yarışmalarda madalya alıp, İstiklal Marşımızı okutmak. Paralimpik yüzücülerde bazı ekipmanlara müsaade ediliyor. Esra, yüzerken kollarını kullanamadığı için, 'start' için dişleriyle ısırdığı bir aparatı terzi de diktirdik" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUZUN BU BAŞARILARIYLA GURURLANDIK'

Kızının bir an olsun yanından ayrılmayan, en büyük destekçisi Sinan Yüce de "30 yıllık eğitimciyim. Esra'yı yüzmeye başlattık. Antrenörümüz İlyas Hocamızla çalışıyoruz. En son düzenlenen yarışmada altın madalya aldık. Çocuğumuzun bu başarılarıyla gururlandık. Al yıldız bayrağımızın göklere çekilmesi bizi oldukça gururlandırıyor. Kızımla gurur duyuyorum. Nice başarılarında yanında olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK -Barış YILMAZ/ BURSA