Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonaları Milli Takım Seçme Yarışması Mersin'de Başladı

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun düzenlediği Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonaları Milli Takım Seçme Yarışması, Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı. Yaklaşık 640 sporcunun katıldığı organizasyonda, dereceye girenler milli takım seçmelerine katılacak.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen "Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonaları Milli Takım Seçme Yarışması" antrenmanla başladı.

Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona 40 il ve 91 kulüpten yaklaşık 640 sporcu katıldı.

Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilecek yarışmada sporcular, açılış töreninin ardından resmi antrenmanlarına çıktı.

Dereceye giren sporcuların milli takım seçmelerine katılacağı yarışma 4 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor
