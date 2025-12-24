Hava kirliliği ülkeyi olumsuz etkiledi! Tüm maçlar iptal
İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle bugün oynanması planlanan tüm futbol müsabakaları ertelendi. İran devlet televizyonu Tahran Eyaleti Futbol Federasyonu Sağlık Komitesinin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımlayarak tüm futbol müsabakalarının ertelendiği belirtti.
- İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği seviyesinin yükselmesi nedeniyle 24 Aralık Çarşamba günü tüm futbol müsabakaları ertelendi.
- Tahran'da 24 Aralık Çarşamba günü futbol faaliyetlerinin tamamı yasaklandı ve antrenmanlara izin verilmedi.
- Tahran'da hava kirliliği 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü, bu değer hava kalitesi endeksinde 'hassas' kategorisine denk geliyor.
İran'ın başkenti 8.5 milyon nüfuslu Tahran'da etkili olan hava kirliliği nedeniyle futbol müsabakaları tatil edildi.
TÜM FUTBOL MÜSABAKALARI ERTELENDİ
İran devlet televizyonu, Tahran Eyaleti Futbol Federasyonu Sağlık Komitesinin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı. Açıklamada, Tahran'da hava kirliliği seviyesinin yükselmesi üzerine, bugün yapılması planlanan tüm futbol müsabakalarının ertelendiği belirtildi. Karar kapsamında, 24 Aralık Çarşamba günü futbol faaliyetlerinin tamamının yasaklandığı, antrenmanların da yapılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.
HAVA KİRLİLİĞİ 149 MİKROGRAM
Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü. Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:
"0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi)"