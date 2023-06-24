Hatice Kübra İlgün Tekvandoda Bronz Madalya Kazandı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda tekvandoda Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı. Milli sporcular günü 4 madalyayla tamamladı.

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda tekvandoda Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.

Krynica-Zdroj şehrinde Krynica Zdroj Arena'da gerçekleşen tekvando müsabakalarında kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra, Polonya'daki ilk maçında seri başı olduğu için çeyrek finalden başladı. Litvanyalı Klaudija Tvoranciciute'yi yenen Hatice Kübra, yarı finalde Macaristan'dan Luana Marton'a yenildi.

Hatice Kübra, bronz madalya maçında ise İspanyol sporcu Arlez Ortiz Benito'yla karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen milli sporcu bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyatta bronz, dünyada gümüş ve bronz, Avrupa'da altın ve gümüş madalyaları alan Hatice Kübra İlgün, kariyerine Avrupa Oyunları madalyası da ekledi.

Diğer milli tekvandocuların sonuçları

Erkekler 62 kiloda Hakan Reçber, kadınlar 53 kiloda ise Sıla Ezgi çeyrek finalde rakiplerine yenildi. İki sporcu da elendikleri rakiplerinin finale kalamamasıyla repesaj şanslarını kaybettiler ve turnuvayı madalyasız tamamladılar.

Erkekler 68 kiloda ise Ferhat Can Kavurat, son 16 turunda Hırvatistan'dan Leon Glasnovic'e yenilerek elendi.

Milli sporcular günü 4 madalyayla tamamladı

Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'nda günü 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

Milli sporcular, atıcılıkta ve atletizmde birer gümüş, tekvando ile atletizmde ise birer bronz madalya kazandı.

Ay-yıldızlıların, madalya sayısı 2 altın, 5 gümüş, 8 bronz olmak üzere 15 madalyaya yükseldi.