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Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

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Fenerbahçeli milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kilo finalinde Çinli Yuan Chang'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Akbaş, turnuvada büyük bir başarı elde ederek Türkiye'ye 5. madalyasını getirdi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo finalinde Çinli Yuan Chang'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Fenerbahçeli milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları kadınlar 54 kilo final mücadelesinde Çinli rakibi Yuan Chang ile karşı karşıya geldi. Rakibine mağlup olan Akbaş, ilk kez katıldığı olimpiyatları gümüş madalya ile tamamladı. 23 yaşındaki boksör son 32 turunda Büyük Britanyalı Charley Davison'u 3-2, son 16 turunda Avustralyalı Tiana Echegaray'ı ve çeyrek finalde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükselmiş, yarı finalde de Güney Koreli Aeji Im'i 3-2 ile geçerek adını finale yazdırmıştı. İlk kez katıldığı olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Akbaş, Türkiye'ye de 5. madalyasını getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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