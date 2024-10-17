Hatice Akbaş'a Malatya Girişim Gurubu'ndan Plaket ve Hediye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kiloda gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş'a Malatya Girişim Gurubu plaket ve hediye takdim etti.

MalatyaPark AVM'de gerçekleşen programda Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Hatice Akbaş'ı tebrik ederek, onun elde ettiği başarıların sadece kişisel bir zafer değil, aynı zamanda Malatya'nın ve Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtımına katkıda bulunduğunu vurguladı. Başdemir, "Hatice Akbaş, Malatya'nın sesini bütün dünyaya duyurdu. Bu başarılarıyla gençlerimize örnek oluyor. Bundan sonraki spor hayatında daha büyük madalyalar ve dünya şampiyonlukları bekliyoruz. Bizim verdiğimiz bu ödül, bir teşvik ödülü. Sizler daha büyüğüne layıksınız" şeklinde konuştu.

Akbaş ise konuşmasında Malatya ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirterek, "Bu ödül benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Malatya ve Türkiye'nin adını daha da yükseklere taşımak için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. - MALATYA