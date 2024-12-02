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Hatayspor ve Beşiktaş 1-1 Beraberlik ile İlk Yarısını Tamamladı

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Trendyol Süper Lig 14. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sonuçlandı. Hatayspor'un golünü Görkem Sağlam, Beşiktaş'ın golünü ise Immobile kaydetti.

- Trendyol Süper Lig : Hatayspor : 1 - Beşiktaş : 1 (İlk yarı)

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla ceza alanına hareketlenen Rafa Silva'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

18. dakikada Masuaku'nun kullandığı korner vuruşunda arka direkte topla buluşan Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

25. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top dışarıya çıktı.

29. dakikada Cemali Sertel'ın ortasında Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

40. dakikada gelişen Hatayspor atağında sol kanatta topla buluşan Joelson Fernandes'in vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

41. dakikada Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde Immobile topu kafayla ağlara gönderdi. 1-1

45. dakikada ceza alanında topla buluşan Rui Pedro'nun vuruşunu Mert yatarak uzaklaştırdı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar

Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Abdülkadir Parmak, Selimcan Temel, Boutobba, Okoronkwo, Bamgboye, Strandberg

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Terzi, Onur Bulut, Al-Musrati, Chamberlain, Joao Mario, Zaunitdinov, N'dour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Goller: Görkem Sağlam (dk. 29) (Hatayspor), Immobile (dk. 41) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Erce Kardeşler, Rui Pedro (Hatayspor)

Hatayspor ve Beşiktaş 1-1 Beraberlik ile İlk Yarısını Tamamladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KAR - Spor
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