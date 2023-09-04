Hatayspor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki maç 3-3 berabere sonuçlandı. Strandberg'in 2 golüne rağmen Hatayspor galibiyeti koruyamadı.
STAT: MERSİN
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Yemişken
HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Görkem Sağlam (Dk. 46 Lamkel Ze), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 20 Aabid), Strandberg (Dk. 91 Onur Ari), Dele-Bashiru, Aburjania, Burak Bekaroğlu, Engin Can Aksoy (Dk. 46 Kerim Alıcı), Fernandes (Dk. 90 Matondo)
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillion (Dk. 85 Nani), Semih Güler, Rodrigues (Niang), Emre Akbaba, Stambouli (Dk. 65 Ndiaye), Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola (Dk. 65 Yusuf Erdoğan), Cherif Ndiaye
GOLLER: Dk.53 Fernandes, Dk.73 Strandberg, Dk.75 Dele-Bashiru ( Hatayspor ) - Dk.40 Cherif Ndiaye, Dk.89 Nani ( Adana Demirspor )
SARI KARTLAR: Engin Can Aksoy, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Strandberg, Burak Bekaroğlu, Kerim Alıcı ( Hatayspor ) - Cherif Ndiaye, Semih Güler ( Adana Demirspor )
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Hatayspor, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.
19'uncu dakikada orta sahada buluştuğu topu rakip ceza sahası önüne kadar süren Hataysporlu Aburjania'nın şutu yandan auta çıktı.
29'uncu dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın sert şutu kaleci Ertaç'ın ellerinde kaldı.
40'ıncı dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine gönderdiği topta Cherif Ndiaye'nin dokunuşu golle sonuçlandı: 0-1.
53'üncü dakikada Hatayspor'un eşitlik sayısı geldi. Fernandes'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Strandberg skoru eşitledi: 1-1.
69'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lamkel Ze'nin vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında VAR uyarısında monitörün başına giden Sarper Barış Saka, Adana Demirspor'lu Emre Akbaba'nın Hataysporlu Dele Bashiru'ya müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi.
73'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1.
75'inci dakikada Strandberg'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dele-Bashiru'nun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.
84'üncü dakikada Gravillon'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.
89'uncu dakikada oyuna sonradan giren Nani beraberliği getiren golü kaydetti: 3-3.
Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.