Hatayspor'un Teknik Direktörü Çalımbay: '10 kişi kalmak maçı zorlaştırdı'

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Biraz daha gayretli olmamız, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu." dedi.

Çalımbay, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başlayıp öne geçtiklerini söyledi.

Cengiz Demir'in 53. dakikada gördüğü kırmızı karta değinen Çalımbay, "Hakem arkadaşımızın kırmızı kart göstermesiyle 10 kişi kalmamız maalesef kötü oldu. Ondan sonra maçın içinde oyun düzenini kuramadık. Sıkıntılı bir maç oldu. Böyle olmaması gerekiyordu." diye konuştu.

Çalımbay, iki takımın da kazanmaya ihtiyacının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biraz daha gayretli olmamız, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. 10 kişi kaldıktan sonra oyun koptu ve inanılmaz goller attılar. O anda yapacak bir şey de yoktu. Bütün değişiklikleri de yaptık. Oyunu değiştirelim diye bütün arkadaşları koyduk ama maalesef olmadı. Bana göre arkadaşlarımız biraz konsantre olmadı. Bir de tabii ki küçük gördüler. Onlara da söyledik 'Sakın böyle düşünmeyin' diye ama maalesef kaybettiğimiz bir maç oldu."

Bir basın mensubunun sorusu üzerine maçın kırılma anının gördükleri kırmızı kart olduğunu dile getiren Çalımbay, oyuncusunun rakip kaleciye kasıtlı müdahale etmediğini savundu.