Hatayspor'un Teknik Direktörü: 'Beklemediğimiz Bir Başlangıç Yaptık'

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Mersin'de konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, sezona beklemedikleri bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın ilk 25 dakikasından sonra hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Şahin, "Daha sonrasında çıkarken 1-2 top kaybından sonra takımımızın biraz öz güveni gitti. Ondan sonra oyunu biraz rakibe vermeye başladık. İlk yarıyı 1-0 önde geçirmemize rağmen ikinci yarı sıkıntılarımız devam etti." dedi.

Şahin, iki dönemlik transfer yasağı ve oyunculardan bazılarından takımdan ayrılmasının kulübü etkilediğini aktardı.

Sezona iyi başlayamadıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Lig çok uzun ama beklemediğimiz bir başlangıç oldu. Devamını iyi yapmamız gerekiyor. Ders çıkarmamız gerekiyor. Nerelerde sıkıntı ve kadromuzun ne kadar dar olduğunu daha da net görmüş olduk. Benim için bir hayal kırıklığıydı ama düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Oyuncu grubumuzla burada yaptığımız hataları düzeltmeye çalışacağız. Buradan çıkmamız gerekiyor. Lig çok uzun bir maraton. Hemen bir maçla tabii ki yıkılamayız. Buradan doğru dersleri çıkartırsak devamında iyi yerlere gelebiliriz."

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay da zorlu hava ve zemin koşullarına rağmen iki takım oyuncularını ortaya koydukları oyundan dolayı tebrik etti.

Sahada güçlü bir takım görüntüsü verdiklerini anlatan Ağçay, şunları kaydetti:

"İlk 15 dakika dışında oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyun ve skor üstünlüğünü alıp şükürler olsun galip geldik. İyi bir maçtı, iyi bir geri dönüş oldu bizim adımıza. Haddini bilen, kendinden emin, bulunduğu ligde her zaman tehlike olmuş, bunu da daha çok genç oyuncularla yapmış ve bunu misyon haline getirmiş bir kulübüz. Bunu saha içinde her zaman devam ettireceğiz. Güçlü oyunumuzu rakibe her seferinde hissettireceğiz."