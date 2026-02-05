Haberler

Hatayspor Başkanı Ethem Çakır'dan "mali durum" açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
Atakaş Hatayspor Başkanı Ethem Çakır, kulübün maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüklerini açıkladı. Personel sayısını 79'dan 38'e indirerek, aylık giderleri 39 milyon liradan 7 milyon liraya kadar çekmeyi başardıklarını belirtti.

Atakaş Hatayspor Başkanı Ethem Çakır, kulübün aylık giderlerini 39 milyon liradan 7 milyona kadar düşürdüklerini belirtti.

Çakır, Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, başkanlığa seçildiği günden bu yana takımın giderlerini azaltmaya çalıştığını söyledi.

Hatayspor tesislerde çalışan personel sayısını 79'dan 38'e düşürdüklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"79 personelin bize aylık maliyeti 2,5 milyon lira civarındaydı. Yapılan çalışmalar neticesinde bu personel sayımız 79'dan 38'e düşmüştür. Bunun Hatayspor'a şu anki maliyeti aylık 1 milyon 241 bin liradır. Biz futbolcu, teknik ekip, personel ve tedarik zinciriyle beraber Hatayspor'un aylık maliyetlerini 39 milyon liradan 7 milyon civarına kadar düşürdük."

Transfer yasağının kalkmasıyla takımın kadro açığını gidermeye çalıştıklarını belirten Çakır, yönetimin bütçesi ve teknik ekibin tercihleriyle 18 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Spor
