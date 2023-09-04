Hatayspor Tribününde Depremde Hayatını Kaybeden Muhabirin Ailesine Anma

Hatayspor'un Adana Demirspor'u konuk ettiği maçta tribünde 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden DHA muhabiri İzzet Nazlı ve ailesinin anısına pankart asıldı.

HATAYSPOR'un Adana Demirspor'u konuk ettiği ve 3-3 sona eren Süper Lig maçında Hatayspor tribünlerinde 6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden DHA muhabiri İzzet Nazlı ve ailesinin yer aldığı pankart asıldı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Mersin'de oynanan karşılaşmada Hatayspor, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Hatayspor taraftarı olan DHA'nın Hatay muhabiri merhum İzzet Nazlı ile ailesi maçta unutulmadı. "Artık tribünde eksik, cennette fazlayız" notuyla asılan pankartta merhum İzzet Nazlı, eşi Seda, oğlu Ahmet Eren ve kızı Esila'nın adları da yazıldı.