Gökhan Alaş: 'Genç çocuklarla alakalı bir hayalim var'
Hatayspor, Ankara Keçiörengücü'ne 5-0 kaybettiği maçın ardından Teknik Direktör Gökhan Alaş, genç oyuncularla ilgili hayallerini ve hedeflerini paylaştı. Alaş, bu gençlerin gelişimine katkıda bulunma niyetinde olduğunu belirtti.

Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Genç çocuklarla alakalı bir hayalim var. Neler yapabiliriz diye bir hayalim var. Kendim için de bir test olacak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 5-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, "Genç çocuklarla alakalı bir hayalim var. Neler yapabiliriz diye bir hayalim var. Kendim için de bir test olacak. Bu genç arkadaşlarımızla beraber 2-3 tane bile iyi seviyede olacak oyuncuyu çıkarmak hem Hatay için hem bizim için bir artı. Diğer taraftan da gelecek senenin yapılanması adına bu plan var. Hem bu şehrin hem bu takımın zaten ihtiyacı var. Bu anlamda göreve geldik. Kendi tarzımızda bildiğimizi aktarıp çocukların gelişimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - ANKARA

