Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 Yenerek Öne Geçti
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta dikkat çeken anlar arasında Hatayspor'un gollerinde Burak Yılmaz ve Kilama'nın katkıları öne çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Manaj'ın yerden sert şutunda kaleci Bekaj topu ayağı ile uzaklaştırdı.
55. dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte Abdulkadir kafayla içeriye çevirdiği topu Burak Yılmaz kafayla ağlara gönderdi. 2-1
58. dakikada Koita'nın ortasında ceza sahası içinde içinde topla buluşan Manaj'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
65. dakikada Abdulkadir'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal uzanarak topu çeldi, dönen topu Kilama tamamladı. 3-2
72. dakikada Bamgboye'nin pasında ceza sahashı içinde topla buluşan Boutobba'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu
Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Recep Burak Yılmaz dk. 32), Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Cengiz Demir dk. 83), Boutobba, Fernandes (Bamgboye dk. 71), Aboubakar
Yedekler: Demir Sarıcalı,Okoronkwo, Rui Pedro, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız, İsmail Zobu
Teknik Direktör: Murat Şahin
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis (Emirhan dk. 53), Koita, Efkan Bekiroğlu (Bekir Turaç Böke dk. 71), Rodrigues (Simic dk. 83), Manaj
Yedekler: Nikolic, Alex David Pritchard, Menig, Jan Marek Bieganski, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Mehmet Talha Şeker
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Koita (dk.23), Rei Manaj (dk. 58) (Sivasspor), Boutobba (dk. 30), Recep Burak Yılmaz (dk. 55), Kilama (dk. 65) (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Calvo (dk. 78) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Uğur Çiftçi, Murat Palulı (Sivasspor), Recep Burak Yılmaz, Görkem Sağlam, Massanga Matondo (Atakaş Hatayspor) - MERSİN