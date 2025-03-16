Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur

Bahçeli'den DEM Parti ziyareti öncesinde açıklama
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 Yenerek Öne Geçti

Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 Yenerek Öne Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta dikkat çeken anlar arasında Hatayspor'un gollerinde Burak Yılmaz ve Kilama'nın katkıları öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Manaj'ın yerden sert şutunda kaleci Bekaj topu ayağı ile uzaklaştırdı.

55. dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte Abdulkadir kafayla içeriye çevirdiği topu Burak Yılmaz kafayla ağlara gönderdi. 2-1

58. dakikada Koita'nın ortasında ceza sahası içinde içinde topla buluşan Manaj'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

65. dakikada Abdulkadir'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal uzanarak topu çeldi, dönen topu Kilama tamamladı. 3-2

72. dakikada Bamgboye'nin pasında ceza sahashı içinde topla buluşan Boutobba'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Recep Burak Yılmaz dk. 32), Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Cengiz Demir dk. 83), Boutobba, Fernandes (Bamgboye dk. 71), Aboubakar

Yedekler: Demir Sarıcalı,Okoronkwo, Rui Pedro, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız, İsmail Zobu

Teknik Direktör: Murat Şahin

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis (Emirhan dk. 53), Koita, Efkan Bekiroğlu (Bekir Turaç Böke dk. 71), Rodrigues (Simic dk. 83), Manaj

Yedekler: Nikolic, Alex David Pritchard, Menig, Jan Marek Bieganski, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Mehmet Talha Şeker

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Koita (dk.23), Rei Manaj (dk. 58) (Sivasspor), Boutobba (dk. 30), Recep Burak Yılmaz (dk. 55), Kilama (dk. 65) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Calvo (dk. 78) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Uğur Çiftçi, Murat Palulı (Sivasspor), Recep Burak Yılmaz, Görkem Sağlam, Massanga Matondo (Atakaş Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Süper Lig'de kabus gibi 45 dakika
img

Yeni dönem! ABD ile petrol ve doğalgaz anlaşması imzalandı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu

Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı

Süper Lig'de kabus gibi 45 dakika
472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı

472 yıl hapis cezasından yıllarca hamile kalarak kaçtı
Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu

İşte Halk TV ile yollarını ayıran gazetecilerin yeni adresi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.