Hatayspor, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde idman yaptı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki basına kapalı çalışmada, A takım ile 19 yaş altı takımı antrenman maçı da yaptı. Karşılaşmayı A takım 8-0 kazandı. Spor Kaynak: AA / Cem Genco Hatayspor Sivasspor Spor Haberler

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