Haberler

Atakaş Hatayspor 2 futbolcuyu renklerine bağladı

Atakaş Hatayspor 2 futbolcuyu renklerine bağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, futbolcular Sinan Özen ve Prınce Atıng ile sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferlerin camiaya hayırlı olmasını diledi.

1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor Sinan Özen ve Prınce Atıng ile sözleşme imzaladı.

2 futbolcu kulüp tesislerine gelerek kendilerini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmelere imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sinan Özen ve Prınce Atıng ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na iki yeni isim

Merkez Bankası'nda gece yarısı kritik atamalar
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
New York'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

Cezaevlerinin başına getirdiği isme inanamayacaksınız! Tam 7 sene...
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na iki yeni isim

Merkez Bankası'nda gece yarısı kritik atamalar
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...