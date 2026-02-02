Atakaş Hatayspor 2 futbolcuyu renklerine bağladı
1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, futbolcular Sinan Özen ve Prınce Atıng ile sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferlerin camiaya hayırlı olmasını diledi.
2 futbolcu kulüp tesislerine gelerek kendilerini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmelere imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sinan Özen ve Prınce Atıng ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor