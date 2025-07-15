Hatayspor Sezon Öncesi Kampına Devam Ediyor
Hatayspor, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Murat Şahin yönetiminde sezon başı kamp hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ardından taktik çalışmaları yapıldı ve takım, yarın Vanspor ile karşılaşacak.
HATAYSPOR, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sezon başı kamp hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor kamp hazırlıklarını yarın Vanspor maçıyla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor