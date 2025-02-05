Hatayspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Atakaş Hatayspor, Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Murat Şahin yönetimindeki takım, taktik ve hava topu çalışmaları yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor, yarın Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayarak hava yoluyla Samsun'a gidecek. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor