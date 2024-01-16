Hatayspor, Sakaryaspor'u 5-1 mağlup etti
Türkiye Kupası 5. tur maçında Hatayspor, Sakaryaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
?Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, -
STAT: Mersin
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Azad İlhan, Mehmet Kapluhan
HATAYSPOR: Bekaj- Ghoulam (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Kerim Alıcı (Dk. 63 Ömer Faruk Beyaz), Massanga (Dk. 80 Hodziç), Aabid, Dele-Bashiru (Dk. 70 Boudjemaa), Fernandes, Rivas (Dk. 63 Oğuzhan Matur), Strandberg
SAKARYASPOR: İbrahim Demir- Oğuz Yıldırım (Dk. 78 Umut Uzun), Çağlayan Menderes (Dk. 46 Simon), Berat Can Şanlı (Dk. 46 Erdi Dikmen), Bülent Cevahir, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 85 Kerem Yunus Aydın), Murat Cem Akpınar, Burak Süleyman, Dimitrov (Dk. 66 Ali Ülgen), Kasongo
GOLLER: Dk. 4, Dk. 23, Dk. 31 ve Dk. 90 Strandberg, Dk. 41 Dele Bashiru ( Hatayspor ), Dk, 19 Dimitrov ( Sakaryaspor )
SARI KARTLAR: Ömer Faruk Beyaz ( Hatayspor ), Berat Can Şanlı, Oğuz Yıldırım Erdi Dikmen ( Sakaryaspor )
Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Hatayspor, Sakaryaspor'u 5-1 geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.
4'üncü dakikada Dele-Bashiru'nun geliştirdiği atakta rakip ceza sahasında topla buluşan Strandberg'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
14'üncü dakikada defansın arkasına atılan şık ara pasına iyi hareketlenen Kassongo'nun vuruşunda kaleci Bekaj gole izin vermedi.
19'uncu dakikada rakip ceza alanına giren Burak Süleyman'ın arka direğe ortasında Dimitrov meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
23'üncü dakikada takım arkadaşı Recep Burak Yılmaz'ın pasını iyi değerlendiren Strandberg meşin yuvarlağı ikinci kez ağları havalandırdı: 2-1.
31'inci dakikada Ghoulam'ın soldan yaptığı ortada Burak Bekaroğlu topu kale sahasına indirdi, gelen pasa iyi hareketlenen Strandberg'in kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
41'inci dakikada Ghoulam'ın pasında rakip savunma arkasına sarkan Dele-Bashiru üç rakibini çalımlayarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 4-1 sona erdi.
78'inci dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekip üst direğe çarparak kornere çıktı.
90'ıncı dakikada çizgiye inen takım arkadaşı Ömer Faruk Beyaz'ın pasına iyi hareketlenen Strandberg meşin yuvarlığı ağlara gönderdi ve kendisinin 4, takımının ise 5'inci golünü kaydetti: 5-1.
Karşılaşma Hatayspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.