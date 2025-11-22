Hatayspor, Pendikspor'a 1-0 Yenildi
Türkiye 1'inci ligde Hatayspor, İskenderun'da Pendikspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Jonson'un 56. dakikada attığı penaltı golüyle Pendikspor öne geçti ve maçı 1-0 kazandı.
STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi
HAKEMLER: Burak Olcar, Hüseyin K. Durmaz, Kadir Akıllı
ATAKAŞ HATAYSPOR: Demir - Kamil, Guy-Marcelin, Kerim, Oğuzhan, Yiğit, Görkem, Ali(Dk. 66 Recep Burak), Armin(Dk. 73 Baran ), Abdulkadir(Dk. 88 Mustafa), Ünal
ATKO GRUP PENDİKSPOR: Deniz - Vinko, Nuno, Erdem(Dk. 83 Berkay), Yiğit Fidan, Djordje, Hamza(Dk. 46 Bekir), Mesut, Jonson (Dk. 82 Stelios), Mallik (Dk. 89 Görkem), Ahmet Karademir (Dk 46 Thurma),
SARI KARTLAR: Dk. 45 Oğuzhan, Dk. 55 Guy-Marcel, Dk.73 Barış, Dk .76 Yiğit, Dk. 90 Baran ( Hatayspor ), Dk. 85 Stelios (Pendik)
GOL: Dk 56. Jonson (Penaltı) Pendik
