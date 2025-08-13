Hatayspor, Manisa FK Maçına Hazırlıklara Başladı
Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı. 1 saat süren antrenmanda pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Ligin ilk haftasında sahasında ağırladığı Keçiörengücü takımına 3-1 mağlup olan Hatayspor, ikinci haftada oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını bugün akşam antrenmanıyla sürdürecek.
