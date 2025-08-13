Hatayspor, Manisa FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Hatayspor, Manisa FK Maçına Hazırlıklara Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı. 1 saat süren antrenmanda pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.

HATAYSPOR, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Manisa FK maçının çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Ligin ilk haftasında sahasında ağırladığı Keçiörengücü takımına 3-1 mağlup olan Hatayspor, ikinci haftada oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını bugün akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı

Sokak ortasında sevgili dehşeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.