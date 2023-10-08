Hatayspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Hatayspor'un gollerini Dadashov ve Carlos Strandberg attı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53.dakikada Rivas'ın sağdan taraftan ortasında ceza sahası için Dadashov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
83. dakikada Joelson Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Carlos Strandberg'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Hatayspor: Erce Kardeşler, Ghoulam ( Carlos Strandberg dk.46), Guy Kılama, Burak Bekaroğlu, Kamil Ahmet, Aburjania (Hodzic dk.79), Massanga Matondo (Görkem Sağlam dk. 90+2), Rivas, Dele-Bashiru, Dadashov (Joelson Fernandes dk.79), Lamkel Ze (Maksimovic dk.89)
Yedekler: Bekaj, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Ömer Faruk Beyaz, Recep Burak Yılmaz
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 81) Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Marlos Moreno (Gökhan Töre dk. 81), Cicaldau (Nelson Oliveira dk. 65), Louka Prip (Muric dk. 66), Cikalleshi (Emrehan Gedikli dk. 73)
Yedekler: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Kahraman Demirtaş, Niko Rak
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Dadashov (dk. 22 pen. ve 53), Carlos Strandberg (dk. 83) (Hatayspor), Louka Prip (dk. 32) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Dadashov, Volkan Demirel, Hodzic (Hatayspor) - MERSİN