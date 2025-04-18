Hatayspor, Konyaspor'a 3-2 Mağlup Oldu

(ANKARA) – Süper Lig'in 32. haftasında, Hatayspor ağırladığı Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile Tümosan Konyaspor karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Konuk takım Konyaspor 10. dakikada Marko Jevtovic'in attığı golle Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti. Ev sahibi Hatayspor 28. dakikada Bilal Boutabba ve 32. dakikada Abduladir Parmak'ın attığı golle skoru 2-1 yaptı. Konyaspor 70. dakikada Louka Prip ve 90. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle Hatayspor karşısında durumu 3-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor sahasında Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.