Haberler

Hatayspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak olan Keçiörengücü maçı için hazırlıklara genç oyuncularla başladı. Futbolcular antrenmanda 4'e 2 top kapma ve pas drili çalışması yaptı.

1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak olan Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.

Tamamı genç oyunculardan kurulu kadrosuyla hazırlıklara başlayan Hatayspor'da futbolcular antrenmanda 4'e 2 top kapma ve pas drili çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın hedefindeki Grönland'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın radarındaki Grönland'a çağrı
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Dünyaca ünlü avukat Maduro'yu da savunacak

İşte Maduro'yu savunacak avukat! Tüm dünya yakından tanıyor
Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın hedefindeki Grönland'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın radarındaki Grönland'a çağrı
Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

İstifasını duyan oyuncuları ilk iş olarak bakın ne yapmış
Bir yıllık emek dakikalar içinde yandı, 3 ton fındık kül oldu

Bir yıllık emek dakikalar içinde yandı: Tonlarca fındık kül oldu