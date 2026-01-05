Hatayspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak olan Keçiörengücü maçı için hazırlıklara genç oyuncularla başladı. Futbolcular antrenmanda 4'e 2 top kapma ve pas drili çalışması yaptı.
1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak olan Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.
Tamamı genç oyunculardan kurulu kadrosuyla hazırlıklara başlayan Hatayspor'da futbolcular antrenmanda 4'e 2 top kapma ve pas drili çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor