Hatayspor, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Mersin'de Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Mersin'de Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sağ taraftan ceza sahasına sokulan Boa Morte'nin vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
18. dakikada Miguel Cardoso'nun pasında topla buluşan Mame Thiam'ın kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
22. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Massanga Matondo'nun sert şutunu Bilal Beyazıt kornere çeldi.
33. dakikada soldan gelişen Kayserispor atağında Miguel Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Burak Bekaroğlu'na çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
42. dakikada ceza sahasının solundan gelişen Hatayspor atağında Dele Bashiru'nun şutunu kaleci Bilal Beyazıt yumruklayarak uzaklaştırdı.
Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Sebahattin Altay
Hatayspor: Erce Kardeşler, Rigoberto Rivas, Marcelin Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Massanga-Matondo, Aburjania, Strandberg, Dele Bashiru, Lamkel Ze, Dadashov
Yedekler: Visar Bekaj, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Kerim Alıcı, Ömer Faruk Beyaz, Recep Burak Yılmaz, Hodzic, Rayane Aabid, Joelson Fernandes
Teknik Direktör Volkan Demirel
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Cardoso, Thiam, Carlos Mane
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Bahoken, Anthony Uzodimma, Baran Gezek, Ramazan Civelek, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Ackah, Talha Sarıaslan
Teknik Direktör Recep Uçar
Gol: Burak Bekaroğlu (dk. 33 k.k.) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Burak Bekaroğlu, Dele-Bashiru (Hatayspor) - MERSİN