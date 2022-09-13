Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı. Antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Spor Kaynak: AA / Cem Genco Kayserispor Hatayspor Eylül Spor Haberler

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