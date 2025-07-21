Hatayspor, Kayserispor'a 3-1 Mağlup Oldu

Hatayspor, Kayserispor'a 3-1 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatayspor, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Kayserispor ile oynadığı maçta 3-1 mağlup oldu. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Hatayspor, ikinci yarıda Kayserispor'un gollerine engel olamadı.

HATAYSPOR sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynadığı maçta Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu.

Hatayspor sahaya; kalede Bekaj, savunmada Kerim, Hodzic, Cengiz ve Sarper, orta alanda Kamil Ahmet, Abdulkadir, Rui Pedro, kanatlarda Funsho ve Okoronkwo, forvette ise Strandberg 11'iyle çıktı.

Mücadeleye etkili başlayan Hatayspor, 23'üncü dakikada Funsho Bamgboye'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Kayserispor, 48'inci dakikada Duckens Nazon'un golüyle eşitliği sağladı. 60'ıncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Nazon, takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 82'nci dakikasında Nurettin Korkmaz'ın golüyle farkı ikiye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, ilk hazırlık maçında 1'inci Lig ekiplerinden Vanspor FK'yı 1-0 mağlup etmişti. Bordo-beyazlılar, üçüncü hazırlık maçını 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de Alanyaspor ile oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor

Erdoğan'dan çok konuşulacak süreç mesajı! İlk kez böyle konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası

10 kişi bir polisi çocuklarının gözü önünde darp etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.