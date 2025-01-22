Hatayspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda dar alan ve taktik çalıştı.

Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.