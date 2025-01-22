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Hatayspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hatayspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda dar alan ve taktik çalıştı.

Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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