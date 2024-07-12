Hatayspor, Jonathan Okoronkwo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Rusya'nın FK Krasnodar takımında forma giyen forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Hatayspor Başkan Vekili Ender Yardımcı ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Reşat Akpınar katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Jonathan'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz' denildi.
Hatayspor, Jonathan Okoronkwo ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. İmza törenine Hatayspor Başkan Vekili Ender Yardımcı ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Reşat Akpınar katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Jonathan'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.