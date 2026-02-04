Haberler

Hakan Çinemre ve Cenk Doğan Hatayspor'da

Hakan Çinemre ve Cenk Doğan Hatayspor'da
Güncelleme:
TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, tecrübeli savunmacı Hakan Çinemre ve Kırklarelispor'dan Cenk Doğan ile sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferlerin camiaya hayırlı olmasını dileyerek başarılar temenni etti.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Hakan Çinemre ve Cenk Doğan'ı kadrosuna kattı.

1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kadro takviye çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, tecrübeli savunmacı Hakan Çinemre ve son olarak Kırklarelispor forması giyen Cenk Doğan ile sözleşme imzaladı. İki futbolcu da Hatayspor tesislerinde kendilerini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzalarını attı. Kulüpten imza törenleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hakan Çinemre ve Cenk Doğan ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmaların camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
