Hatayspor, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Etti

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Gaziantep Fk'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Hatayspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, "Üç tane gol attık. Yeteri kadar gol pozisyonuna girdik. Çok net kaçırdığımız pozisyonlar var. Uzun süredir galip gelemiyoruz ama çok net pozisyonlara girdik diğer maçlarda da. Ama skor gelmedi. Çok basit hatalar yaparak mağlup olduğumuz maçlar var. Bugün Allah'a şükürler olsun ki üç puanı aldık. İnşallah takımımız bundan sonra yukarıya doğru bir ivme kazanacak. Üç puanlık sistemde alt taraftan yukarıya çıkabilmek için peş peşe alınacak iki üç galibiyet bir anda sizi ligin ortalarına taşıyabiliyor. Yani biz takımımıza güveniyoruz, mücadeleci, çok zor şartlar altında mücadele ediyoruz gerçekten. Başka bir şehirde çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Küçücük bir sahada antrenman yapmak zorundayız. Kış için bakıma alınmış bir saha. Tesis çok yeterli değil ama bütün bunlara rağmen oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yalnız bugünkü maç için değil biz geldikten sonra tabii öncesi de mutlaka aynı şekilde, inanılmaz mücadele ediyorlar antrenmanlarda. Bugün onun semeresini aldık inşallah bundan sonra da almaya devam edeceğiz" dedi.

SELÇUK İNAN: HİÇ BEKLEMEDİĞİM, ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM BİR MAĞLUBİYET OLDU

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan da sözlerine Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anarak başladı. Karşılaşmaya tutuk başladıklarını kaydeden İnan, "Maça defansif olarak tutuk başladık. Konsantre eksikliği diyebiliriz buna. Bu beni biraz üzdü. Oyuncularımla da içeride bunu konuştum zaten. Onun dışında aslında top bizdeyken saha içi yerleşimimiz, oyunu hızlı çevirmemiz, girdiğimiz pozisyonlar, atamadığımız paslar, şutlar çalıştığımız şeylerdi. Bunları sahaya yansıttık diyebilirim. Top ayağımızdayken Hatayspor'un eksiklerini, boşluklarını iyi analiz ettiğimizi ve sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Ama az önce dediğim gibi top rakibe geçtiği yerleşim anlamında ve konsantre anlamında daha agresif olabilirdik. Maalesef bugün o konuda iyi değildik. Rakibimizin belki de iki defa yandan ortayla geldiği pozisyonda 2-0 yenik duruma düştük. Orada bir eksik var, evet kabul ediyorum. Onun dışında bugün maçı kazanabilecek pozisyonlara fazlasıyla girdik. Ama neticelendiremedik. Final pası öncesi paslarımızda sıkıntılar yaşadık. Hiç beklemediğim, çok üzüldüğüm bir mağlubiyet oldu. Çünkü Hatayspor zor bir dönemden geçiyordu. Belki de istedikleri oyunlarını da o yüzden sahaya istedikleri gibi yansıtamıyorlardı. Onların bu durumunu avantaja çevirebilirdik. Ama onlar da iyi mücadele ettiler. Kazandıkları için de tebrik ederim" diye konuştu.

'KIRMIZI KART KARARINA KATILMIYORUM'

Kırmızı kart pozisyonu ve cezalı duruma düşmesine neden olan gördüğü sarı kart ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan İnan, "Açıkçası ben kuralı bilmiyorum. Şöyle bilmiyorum. Ben sarı kart gördüm. Hiç de itiraz etmedim. Hiçbir şey de söylemedim hakeme. Bana sarı kart verdi ve cezalı duruma düştüm. Hakeme neden sarı kart gösterdiğini sordum. Çünkü bir itiraz etmedim, hakarette bulunmadım. Hiçbir şey yapmadım. O da bana 'Bütün kulübe dışarı çıkınca sarı kart vermek zorundayım' dedi. 'Bana mı vermek zorundasınız?' dedim. 'Evet' dedi. Çok merak ediyorum, ben oyuncularıma sahada, saha kenarında taktik mi vermeliyim? Yoksa kulübenin, bütün oyuncuların bekçiliğini mi yapmalıyım? Onu çok anlayamadım. Neden bana sarı kart verdiğini de anlayamadım. Eğer kural böyleyse bilmiyorum ona göre bir önlem almam lazım çünkü. Belki iki tane güvenlik koymamız lazım. İtiraz ya da hakaret de etmedim. Sadece 'Bütün kulübenin birden dışarı çıktığını görünce birinize sarı kart vermem lazım' dedi hakem. Beni seçti ve beni cezalı duruma düşürdü. Bu konuda eleştirebilirim hakemi. Verdiği kırmızı kartın tamamıyla yanlış olduğunu söyleyeyim. Bugün neredeyse hiçbir pozisyonda hakemin doğru karar verdiğini düşünmüyorum diyeyim. Yanlış bir şey söylemiş olmayayım diyeyim. Geçen hafta Hatay'ın hakkının yendiğini düşünen çok insan oldu attığı golden sonra Rıza Hoca'nın atılması. Bu hafta belki de biraz daha hassas oldu hakemler. Öyle diye düşünüyorum. Ama ben bütün gördüklerimi şeffaf bir şekilde her zaman burada söylemeye çalışıyorum. Çok kenardaydı, oyuncu yetişebilirdi. Onun da kırmızı olmadığını düşünüyorum. Canı sağ olsun. Bugün bir maçı kaybettik, beni de cezalı duruma düşürdüler. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.