Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Atakaş Hatayspor, 4-2'lik skorla kazandı.

GALATASARAY TİŞÖRTLÜ TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Karşılaşmanın son bölümlerinde sahaya giren bir taraftar maça damga vurdu. Güvenlik güçlerinin arasından sahaya atlayan genç bir taraftar, uzun süre sahayı turlamasının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak dışarıya çıkartıldı. Tüm bu yaşananların ardından taraftarın üstündeki tişört dikkat çekti. Tişörtte Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldız olduğu görüldü. Bu durumu fark eden bazı gruplar genç taraftara destek verirken, bazı taraftarlarda tepki gösterdi.

İşte sahaya atlayan o taraftar;