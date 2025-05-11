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Hatayspor'dan Göztepe'ye çelme

Hatayspor'dan Göztepe'ye çelme
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Süper Lig'in 35. hafta maçında Göztepe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

MÜCADELEDE KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada ilk gol Göztepe'den geldi. Ev sahibi ekip, 19. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile 1-0 öne geçti. Konuk ekipten bu gole cevap gecikmedi. Atakaş Hatayspor, 27. dakikada yıldız futbolcusu Bilal Boutobba ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Hatayspor, Carlos Strandberg'in 79. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

6 MAÇ SONRA PUAN ALDI

Bu sonucun ardından Göztepe, puanını 47'ye yükseltti. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen ve son 6 maçunı kaybeden Hatayspor, ise 6 maçın ardından puanla tanışarak 20 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Göztepe, Rizespor deplasmanına gidecek. Hatayspor'da deplasmanda küme düşmesi kesinleşen bir diğer takım Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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