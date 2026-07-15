Hatayspor'da Bekir İrtegün ile yollar ayrıldı

2'nci Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Bekir İrtegün ile yollar ayrıldı. Bordo-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bekir İrtegün ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmet ettiği süre zarfında gösterdiği profesyonellik ve özverili çalışmalarından dolayı Sayın Bekir İrtegün ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı