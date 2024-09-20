Hatayspor - Bodrum FK Maçında İlk Yarı Sonucu: 0-1
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Bodrum FK'ya karşı ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Bodrum FK'nın golünü Seferi kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Bodrum FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Görkem Sağlam'ın kaleye uzak mesafeden yaptığı vuruş az farkla dışarıya çıktı.
6. dakikada Bodrum FK'nın Seferi ile kullandığı serbest vuruşta Musah Mohammed'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
26. dakikada Rivas'ın sağdan ortasında savunmaya çarparak kaleye yönelen topu Diogo Sousa kontrol etti.
27. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'den seken topta oluşan karambolde kale önünde Seferi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
37. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ çaprazdan ceza alanına ortasında arka direkte topla buluşan Massanga'nın kafa vuruşu kaleci Diogo Sousa'da kaldı.
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Diack, Rivas, Görkem Sağlam, Fernandes, Aboubakar
Yedekler: Bekaj, Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Cengiz Demir, Boutobba, Bamgboye, Rui Pedro, Strandberg
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed, Seferi, Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Puşcaş
Yedekler: Gökhan Akkan, Enes Öğrüce, Celal Dumanlı, Murat Sipahioğlu, Brazao, Haqi, Kenan Özer, Samet Yalçın, Erkan Değişmez
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Seferi (dk. 27) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Fernandes (Hatayspor), Celustka, Mohammed (Bodrum FK) - MERSİN