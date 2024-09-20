Üye Girişi
Haberler

Hatayspor - Bodrum FK Maçında İlk Yarı Sonucu: 0-1

Hatayspor - Bodrum FK Maçında İlk Yarı Sonucu: 0-1
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Bodrum FK'ya karşı ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Bodrum FK'nın golünü Seferi kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Bodrum FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Görkem Sağlam'ın kaleye uzak mesafeden yaptığı vuruş az farkla dışarıya çıktı.

6. dakikada Bodrum FK'nın Seferi ile kullandığı serbest vuruşta Musah Mohammed'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

26. dakikada Rivas'ın sağdan ortasında savunmaya çarparak kaleye yönelen topu Diogo Sousa kontrol etti.

27. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'den seken topta oluşan karambolde kale önünde Seferi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

37. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ çaprazdan ceza alanına ortasında arka direkte topla buluşan Massanga'nın kafa vuruşu kaleci Diogo Sousa'da kaldı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Diack, Rivas, Görkem Sağlam, Fernandes, Aboubakar

Yedekler: Bekaj, Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Cengiz Demir, Boutobba, Bamgboye, Rui Pedro, Strandberg

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed, Seferi, Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Puşcaş

Yedekler: Gökhan Akkan, Enes Öğrüce, Celal Dumanlı, Murat Sipahioğlu, Brazao, Haqi, Kenan Özer, Samet Yalçın, Erkan Değişmez

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Seferi (dk. 27) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Fernandes (Hatayspor), Celustka, Mohammed (Bodrum FK) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Hatayspor Güncel Bodrum mersin Futbol Spor

Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

 Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

Özel'den 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki: Alın götürün kenara

 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi

44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray derbide çift forvet mi oynayacak (Fenerbahçe Galatasaray)? Osimhen – Batshuai – Icardi oynayacak mı? Erzurumspor Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Erzurumspor Erokspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Stoke Hull City maçı CANLI izle! (FULL HD) Stoke Hull City maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçında koreografi var mı, koreografi görseli ne olacak, ne yazacak? Al Ettifaq Al Nassr maçı CANLI izle! (HD) Al Ettifaq Al Nassr maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar Candan tahliye mi oldu? Bahar Candan hapisten çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı derbi spikeri kim, GS FB maçı kim anlatıyor, kim yorumluyor? Erzurumspor Esenler Erokspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Erzurumspor Esenler Erokspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray derbi tek maç satın alma izleme var mı (beiNSports)? Kostic neden yok? Kostic Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayacak mı? Ali Koç FB GS maçı derbiyi statta izleyecek mi, Ali Koç Kadıköy'de statta olacak mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });