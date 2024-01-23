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Hatayspor, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Hatayspor'un Görkem Sağlam'la kullandığı köşe vuruşunda Alanyasporlu Aliti'nin kafayla ceza alanı dışına uzaklaştırdığı topa gelişine sert vuran Rivas topu ağlara gönderdi. 1-0

25. dakikada Dadashov'un pasında topla buluşan Joelson Fernandes'in ceza alanının dışından sol ayakla yaptığı vuruş az farkla dışarıya gitti.

34. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş az farkla dışarıya çıktı.

Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Hatayspor : Erce, Oğuzhan Matur, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Hodzic, Rivas, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes, Dadashov

Yedekler: Bekaj, Maksimovic, Burak Bekaroğlu, Cengiz Demir, Kamil Ahmet Çörekçi, Massanga Matondo, Aburjania, Boudjemaa, Aabid, Strandberg

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Alanyaspor: Ertuğrul, Yusuf Özdemir, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Fer, Richard, Sisto, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Cordova

Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Janvier, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Muhammet Ali Apaydın, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Rivas (dk. 5) Hatayspor - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Oğuz Aydın Hatayspor Mersin Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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