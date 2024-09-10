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Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Alanyaspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Vincent Aboubakar ise milli takım maçları sonrası takımla çalışmalara başlayacak.

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacakları Alanyaspor maçı hazırlarını sürdürüyor. Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Vincent Aboubakar ise, milli takım maçları tamamlandıktan sonra Mersin'e gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Çalımbay, dar alan çalışmasında futbolcuları kendi istedikleri pozisyonda oynatarak antrenmanı eğlenceli hale getirdi. Kamil Ahmet Çörekçi ve Carlos Strandberg kaleye geçerken, kaleci Erce Kardeşler ve Demir Sarıcalı ise forvet pozisyonunda oynamayı tercih etti.

Hatayspor, Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuş, Kamerun Milli Takım kampında bulunan oyuncunun, milli takım maçları tamamlandıktan sonra Mersin'e gelerek takımla çalışmalara başlayacağını belirtmişti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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