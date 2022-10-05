Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı. Antrenmanda futbolcular kuvvet ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Spor Kaynak: AA / Salim Taş Aytemiz Alanyaspor Hatayspor Spor Haberler

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