Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular kuvvet ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.