Hatayspor - Adana Demirspor Maçı İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor arasındaki maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşı karşı geliyor. Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Kevin Rodgrigues'in soldan ortasında kale önünde topla buluşan Ndiaye'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu fakat hemen öncesindeki pozisyonun ofsayt olduğu VAR tarafından tespit edilerek gol iptal edildi.

20. dakikada Aburjania'nın ceza sahası dışından vuruşunda top kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sol kanattan ceza sahası içine giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Yemişken

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Guy Klima, Engin Can Aksoy, Görkem Sağlam, Giorgi Aburjania, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Carlos Strandberg, Joelson Fernandes

Yedekler: Visar Bekaj, Chandrel Natondo, Dider Lamkel Ze, Recep Burak Yılmaz, Armin Hodzic, Aabid Rayane, Kerim Alıcı, Onur Arı, Cengiz Demir, İbrahim Demir

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Semih Güler, Andreaw Gravillon, Kevin Rodgrigues, Benjamin Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Younes Belhanda, Babajide Akintola, Cherif Ndiaye

Yedekler: Goran Karacic, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Mbaye Niang, Jovan Manev, İzzet Çelik, Badou Ndiaye, Dorukhan Toköz, Nani, Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Patrick Kluivert

Gol: Ndiaye (dk. 41) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Engin Aksoy (Hatayspor) - MERSİN