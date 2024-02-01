Hatayspor Acun Ilıcalı'nın takımında forma giyen futbolcuya imzayı attırdı
Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de forma giyen milli futbolcu Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i kiraladı.
SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI
10 hafta sonra gelen galibiyetle Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Hatayspor, 25 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi.
1 MAÇTA FORMA GİYDİ
2022 yılında Antalyaspor'dan Hull City'ye transfer olan milli futbolcu, daha sonra Ocak 2023'te Akdeniz ekibine kiralık olarak geri dönmüştü. Sinik, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.