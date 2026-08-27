Yeşilay'dan Defne'de Baba-Çocuk Futbol Şenliği
Yeşilay Hatay Şubesi, Defne'de baba-çocuk futbol etkinliği düzenledi. Halı sahada çift kale maç yapan katılımcılar keyifli anlar yaşarken, Şube Başkanı Ömer Bilgin sağlıklı yaşam etkinliklerinin süreceğini belirtti.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesince Defne ilçesinde baba-çocuk futbol etkinliği organize edildi.
Etkinliğe katılan Yeşilay üyeleri, gönüllüler ve çocukları, halı sahada çift kale maç yaptı.
Babaları ile aynı sahada ter döken çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.
Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin, yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam etkinliklerinin sürdürüleceğini belirtti.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.
Kaynak: AA