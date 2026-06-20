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Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Hatay'da devam ediyor

Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Hatay'da devam ediyor
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Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, 67 ilden 917 sporcunun katılımıyla ikinci gün müsabakalarıyla devam etti. Genç sporcular madalya için kıyasıya yarışırken, tribünler de yoğun ilgi gördü.

Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, ikinci gün müsabakalarıyla devam etti.

Hatay Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 67 ilden gelen 917 sporcu madalya mücadelesini sürdürüyor.

Şampiyonanın ikinci gününde, farklı sıkletlerde tatamiye çıkan genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Tribünleri dolduran sporseverler, sergilenen mücadelelerde sporculara destek verdi.

Şampiyona, yarın gerçekleştirilecek final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Salim Taş
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