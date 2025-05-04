Hatay'da 3x3 Basketbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu
Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen açık hava 3x3 basketbol turnuvasının Hatay etabı sona erdi. 'Powerfit' takımı, finalde 'Occupy Armutlu'yu yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Hatay etabı tamamlandı.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuvaya, Hatay, Adana ve Mersin'den 14 takım katıldı.
Finalde "Occupy Armutlu" ile karşılaşan "Powerfit", rakibini yenerek Hatay etabının şampiyonu oldu.
Dereceye girenlere madalyaları verildi.
TBF'nin İstanbul'a davet edeceği etap şampiyonları, 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye Sigorta 3x3 final etabında mücadele edecek.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Spor