Hasret son buldu! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si yeniden ayağa kalktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hasret son buldu! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si yeniden ayağa kalktı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

İngiltere Championship'in 41. haftasında Hull City, deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti. Ligde 2 maç sonra galip gelen Acun Ilıcalı'nın takımı puanını 44'e yükseltti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan konuk ekip, 2 haftalık galibiyet hasretini dindirdi.

GALİBİYET HASRETİ SON BULDU

Hull City'ye galibiyeti getiren golü 74. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti. Bu sonucun ardından Hull City, ligde 2 maç sonra galip geldi ve puanını 44'e yükseltti. Middlesbrough ise 62 puanda kaldı. Hull City gelecek hafta sahasında Cardiff City'yi ağırlayacak. Middlesbrough ise Bournemouth ile karşılaşacak.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title